В Кольчугинском районе накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:51:11+03:00

Там нашли более 150 килограммов запрещенных препаратов, а также химреактивы

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УФСБ России по Владимирской области обнаружила в Кольчугинском районе лабораторию по производству синтетических наркотиков. События для нашего региона не рядовое. В основном, всю синтетику раньше в 33 регион к нам завозили. И вот поймана целая банда, которые создали более 150 килограммов запрещенных препаратов!

Как сообщили силовики, лаборатория появилась в одной из деревень района. Когда ее обнаружили, то внутри нашли 57,805 кг наркотического средства "мефедрон (4 метилметкатинон)", более 100 кг прекурсора "2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он", а также оборудование и химические реактивы, из которых по оценке задержанных планировалось изготовить более 100 кг наркотических средств.

В отношении троих создателей лаборатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU