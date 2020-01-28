Во Владимирской области выявлено уже 19 случаев гриппа

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:09:02+03:00

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Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию по гриппу и ОРВИ. И в 33 регионе эпидпорог по простудным заболеваниям превышен уже на 11,2 процента. Речь идет только о детях, зато во всех возрастных группах. На прошлой неделе по области зарегистрировано 9 617 случаев ОРВИ. Простудные заболевания нашли у 6 573 детей.

Если говорить только о Владимире, то за прошедшую неделю в областном центре к врачам обратились 3 843 человека, среди них 2 575 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 107 человек на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 15,7%.

Кроме того, на прошлой неделе в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" исследовали пробы от 62 больных, у которых было подозрение на грипп. В итоге, у пяти человек нашли вирус гриппа АH1N1, в 6 случаях выявили штамм A(H3N2), и в восьми случаях вирус гриппа В. Также врачи сообщают, что в регионе фиксируются случаи аденовирусной инфекции и парагриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU