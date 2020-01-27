Во Владимире в такси умер пенсионер

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:23:35+03:00

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Информация об инциденте появилась в соцсетях в воскресенье, 26 января. Якобы, мужчина сначала побывал на приеме у врачей в кардиоцентре на Каманина, а затем на такси поехал в больницу №2 на Токарева, но не доехал до туда живым. Владимирцы высказали предположение, что мужчина не стал ждать скорой, а вызвал такси. В полиции 26 января произошедшее комментировать отказались. Сегодня этот факт подтвердили во владимирском СледКоме. Началась доследственная проверка. По предварительной информации, врачи на Каманина посчитали, что жизни пенсионера ничего не угрожает, и отправили его к дежурному терапевту в больницу на Токарева. Но мужчина по дороге в такси "41". Ему было 82 года.

ИСТОЧНИК KP.RU