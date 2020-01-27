В селе Ворша Владимирской области ликвидируют левый поворот

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:23:10+03:00

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17 февраля изменится схема движения на 160-163 километрах трассы М7, находящихся в селе Ворша Собинского района Владимирской области. На трассе уберут светофор, пешеходный переход, а также левый поворот на перекрестке.

ФКУ Упрадор Москва-Нижний Новгород продолжают планомерную борьбу с левыми поворотами на Пекинке по причине их аварийности. Так, с 2017 по 2019 годы на этом участке трассы М7 произошло 20 аварий, погибло 8 человек и 22 получили ранения

Теперь безопасный разворот можно сделать на разворотных петлях на 159 и 163 километрах трассы. Кроме того в селе уже возведен надземный пешеходный переход. Весной 2020 года в переходе запустят подъемную площадку для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU