2020-01-27T17:13:29+03:00
Политика

Татьяна Клименко возглавила департамент природопользования администрации Владимирской области

Ранее она руководила структурой с приставкой и.о.
Сергей МОРКОВКИН
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27 января директором департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области была назначена Татьяна Клименко. Ранее она исполняла обязанности главы этой структуры. Отметим, кресло директора департамента пустовало с 28 июля, когда с поста его главы был уволен Руслан Баринов.

Пресс-служба администрации Владимирской области опубликовала краткую биографию нового руководителя:

«Татьяна Львовна Клименко родилась во Владимире, у неё два высших образования: закончила Владимирский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство» и Владимирский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В 1989 – 2002 годах работала в Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Владимирской области, с 2002 года – в департаменте природопользования и охраны окружающей среды областной администрации где прошла ступени кадровой лестницы от главного специалиста до заместителя директора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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