Ковровчанина, сбившего двух подростков, оставили под стражей

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:11:46+03:00

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Авария, унесшая жизнь двух ребят, произошла 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района, где пятеро подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По версии следствия, двадцатидвухлетний лихач на иномарке мчался на большой скорости, решил обогнать ехавшую впереди машину и выехал на встречку. Перед «зеброй» водитель не посчитал нужным затормозить, хотя другое авто остановилось. И сбил двух ребят. Мальчик скончался в больнице, девочка – в машине медиков. Виновника задержали. На следующий день завели уголовное дело. Как оказалось, до этого он более десяти раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Сейчас молодой человек находится под стражей: суд продлил срок ареста до 5 марта, согласившись с доводами следствия, что на свободе он может давить на подростков, ставших свидетелями. Кстати, если лихача признают виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU