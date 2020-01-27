Владимирский дом купца Васильева на улице Гагарина отремонтируют

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:50:54+03:00

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Мэрия Владимира сообщает о согласовании работ по ремонту дома № 2 по улице Гагарина, более известного как дом купца Васильева. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение работ.

Два верхних этажа исторического дома XVIII века фактически пустуют уже более 10 лет. После строительства пристройки, выходящей на небольшую площадь на улице Большой Московской, дом стал трещать по швам. Аварийное здание взял в аренду «Владимирский асфальтобетонный завод», аффилированный с бизнес-структурами известного предпринимателя, на тот момент депутата ЗС Владимирской области Сергея Авакяна. В конце 2015 года дом отошел в собственность бизнесмена, однако через два года особняк в центре Владимира был возвращен муниципалитету.

В 2017 году здание в аренду взяла фирма «Альфа престиж». Контора, сдающая в аренду нежилые помещения, не справилась с домом. За два года он пришел в еще более удручающее состояние: протекла крыша, стала отваливаться штукатурка. Госинспекция по охране объектов культурного наследия в начале 2019 года запретила вход в это здание.

Через некоторое время здание было снова отдано в аренду. На этот раз до 2044 года здание взяла фирма «А-Мега». 30 декабря 2019 года арендатор получил разрешение на производство соответствующих работ в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Перечнем первоочередных работ, в частности, предусмотрены установка дополнительных балок чердачного перекрытия, усиление стен здания, очистка металлических конструкций от ржавчины, устройство утепления и пароизоляции, замена утраченных оконных конструкций и ремонт кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU