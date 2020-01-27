Житель Киржача попался на взятке полицейскому

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:11:06+03:00

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По версии следствия, житель Киржача в конце октября прошлого года, находясь в здании полиции, передал старшему оперуполномоченному взятку в сумме двадцать тысяч рублей. Он надеялся, что за незаконную награду, полицейские не будут раскрывать грабеж, и в том числе не станут требовать у него и официально оформлять объяснительную. Однако взятку полицейский воспринял и официально сообщил об этом коллегам. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, а рассматривать дело по существу будет мировой суд города Киржача и Киржачского района.

ИСТОЧНИК KP.RU