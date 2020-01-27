Из-за аварии на Добросельской автобусы не заезжали в центр
Сегодня с утра жители Доброго, которые ездят на общественном транспорте, не могли добраться до центра - автобусов №15, 25, 26, 152 и других просто не было.
- Стояла на остановке полчаса. Пришел 1 троллейбус, водитель нам чего-то невнятно сказал и уехал. Пришлось сесть на 21с и давать лишний круг по городу, - рассказала читательница "КП".
- Была большая авария на ул. Добросельской. Автобусы были на линии, но ехали в объезд. Или же с большими опозданиями, - ответили в транспортной компании "АДМ".
Речь шла о ДТП, которое произошло в 7.15 на Большой Нижегородской. Черный "Хендай" въехал во внедорожник. От удара внедорожник выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. А "Хендай" вылетел прямо к крыльцу Владимирского экономико-технологического колледжа. Пострадали два человека: водитель и пассажир машины "Хендай".
Сейчас движение транспорта восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU