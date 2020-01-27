Из-за аварии на Добросельской автобусы не заезжали в центр

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:03:52+03:00

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Сегодня с утра жители Доброго, которые ездят на общественном транспорте, не могли добраться до центра - автобусов №15, 25, 26, 152 и других просто не было.

- Стояла на остановке полчаса. Пришел 1 троллейбус, водитель нам чего-то невнятно сказал и уехал. Пришлось сесть на 21с и давать лишний круг по городу, - рассказала читательница "КП".

- Была большая авария на ул. Добросельской. Автобусы были на линии, но ехали в объезд. Или же с большими опозданиями, - ответили в транспортной компании "АДМ".

Речь шла о ДТП, которое произошло в 7.15 на Большой Нижегородской. Черный "Хендай" въехал во внедорожник. От удара внедорожник выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. А "Хендай" вылетел прямо к крыльцу Владимирского экономико-технологического колледжа. Пострадали два человека: водитель и пассажир машины "Хендай".

Сейчас движение транспорта восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU