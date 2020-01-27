Гороховчан обвиняют в незаконной ловле рыбы

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:03:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Два местных жителя во второй половине мая на реке Клязьма в районе деревни Кондюрино Гороховецкого района устроили незаконную рыбалку. В местах нереста рыбы с помощью плавной сети, ловить которой запрещено, они незаконно выловили одного леща, одного сома и шесть стерлядей. Задержали приятелей в ходе планового рейда полиция и прокуратура, ущерб, причиненный ими, оценили в шестьдесят тысяч рублей. Свою вину товарищи признали полностью и частично возместили материальный ущерб. Сейчас приятелей ждет суд за незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенных с применением запрещенных орудий лова, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU