2020-01-27T14:48:13+03:00
Общество

Во Владимирской области откроются "бабушкины" сады

Посещать их смогут и дедушки
Александр Байков
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В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" еще в ноябре 2019 года в Муроме было открыто первое отделение дневного пребывания пожилых людей и инвалидов. Отделение открыто на базе Муромского комплексного центра социального обслуживания. Этот центр создавался для улучшения качества жизни, а также для помощи семьям, ухаживающим за гражданами пенсионного возраста и инвалидами.

Для хорошего пребывания граждан в "бабушкином" саду предусмотрены все необходимые условия: есть и буфет, концертный зал, спальни, комнаты отдыха и досуга. Специалисты проводят для бабушек и дедушек концерты, конкурсы, а также в распорядок дня входят кружки, прогулки на свежем воздухе, комплексное питание. Проводятся и практические занятия для семей, которые ухаживают за тяжелобольными людьми. Одним из самых популярных кружков в "бабушкином" саду является кружок «Здоровье». В нем проводятся занятия по финской ходьбе, восточной гимнастике, аквааэробике, да и в целом физкультуре. Кроме того, в отделении бабушки и дедушки изучают английский язык и знакомятся с компьютерными технологиями.

Такие отделения в этом году планируют открыть во Владимире, Киржаче, Вязниковском и Суздальском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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