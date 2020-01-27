Жителей Коврова и Ковровского района приглашают стать участниками выставки "Человек тыла"

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:35:39+03:00

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Ковровский историко-мемориальный музей приглашает жителей города и района принять участие в новом выставочном проекте «Человек тыла». Проект - это коллективный портрет тружеников тыла.

Музей принимает фотографии и документы военного и послевоенного времени. Фотографии тех, кто стоял у станка, производя оружие и снаряды, кто своим трудом крепил тыл нашей страны, оказывая помощь раненым в госпиталях, работая в колхозах и т.д.

Возможно, живы еще те люди, которые вынесли на своих плечах тяжелейшие испытания. Музей собирает воспоминания, приглашая рассказать о пережитом и увиденном, поделиться своими раздумьями о трудном, тяжелом и горьком для нас времени.

Фото и документы после сканирования будут возвращены.

Вас ждут по адресу: г. Ковров ул. Абельмана, д. 20. Ковровский историко-мемориальный музей. Телефон для справок: 2-27-51. E-mail: museum-kovrov@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU