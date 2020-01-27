2020-01-27T14:21:11+03:00
Спорт

Артур Бабаян из Струнино стал победителем первенства России по тяжёлой атлетике

Представитель Владимирской области завоевал три золотые медали
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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Представитель Владимирской области Артур Бабаян завоевал три золотые медали первенства России по тяжёлой атлетике, которое проходило с 16 по 25 января в городе Старый Оскол Белгородской области.

Артур Бабаян выступал в последний день соревнований в весовой категории "96 кг" и стал лучшим среди юниоров до 18 лет в рывке (155 кг), толчке (190 кг) и по сумме двоеборья (345 кг). Кроме того, струнинец установил два рекорда России среди юниоров до 20 лет в рывке и по сумме двоеборья. Спортсмена тренирует Андрей Стешин. Атлеты, выступавшие за Владимирскую область, завоевали на турнире в общей сложности 10 медалей. Кроме Артура Бабаяна, пять медалей в копилку региона принесли сестры Ксения и Юлиана Опекуновы, завоевавшие одну серебряную и четыре бронзовые медали, а также Анастасия Васильева и Ангелина Лаврова. На их счету серебряная и бронзовая медали соответственно.

Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров в Старом Осколе стало отборочным этапом формирования команды на чемпионат мира среди юниоров, который пройдёт в марте в столице Румынии Бухаресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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