2020-01-27T14:14:27+03:00
Общество

Во Владимире рассмотрят дело о подмене новорожденных

Детей перепутали еще в 1962 году
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Две пятидесятивосьмилетние женщины подали иск в суд, требуя от департамента здравоохранения и Меленковской райбольницы компенсации за то, что много лет назад при рождении их перепутали. Они родились в ФАПе поселка Южный Меленковского района, а генетический анализ, который обе женщины сделали в июне прошлого года, подтвердил их предположения о подмене. Жительницы, воспитанные в чужих семьях, лишенные возможности общаться с биологическими родителями, испытывающие неприязнь со стороны окружающих, посчитали, что испытанные ими страдания отразились на всей их жизни. Моральный вред каждая из пенсионерок оценила в пятнадцать миллионов рублей. Рассматривать дело начнут в середине февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артур Бабаян из Струнино стал победителем первенства России по тяжёлой атлетике
Во Владимире рассмотрят дело о подмене новорожденных
Владимирского педофила признали вменяемым и лишили свободы на 12,5 лет
Ковровчанин заказал магнитолу, а получил бумагу
Во Владимире изменили конфигурацию избирательных участков
Владимирский камерный хор подарит слушателям ЦКМ "Нескучную классику"
Во Владимире пьяный водитель влетел в колледж на иномарке
Более 4000 жителей Владимирской области в 2019 году прошли диспансеризацию вечером и в субботу
Во Владимире нашли потерявшегося 10-летнего ребенка
Черно-белые проведут свой первый товарищеский матч в этом году 22 февраля
Во владимирской общаге на Красноармейской загорелся диван
Председатель садового товарищества в Киржаче огородил пруд забором с колючей проволокой
В Коврове конфликт мужчин из-за сигареты закончился убийством
Муромская администрация хочет выселить из квартиры семью, расплодившую тараканов
В массовом ДТП в Судогодском районе столкнулись 7 машин
В Гусь-Хрустальном хотят благоустроить набережную городского озера
Владимирская чиновница, уволившаяся после скандала со школьным бассейном, стала директором гимназии №3
В Киржачском районе под мостом нашли мину
В Муроме выселяют семью, превратившую квартиру в помойку
Алексей Слепов удачно провел спринт, но провалился в гонке преследования
Во Владимире День студента отметят на коньках
Во Владимирской области сократилось число преступлений
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз
Владимирская команда КВН прошла в Премьер-лигу сезона
Житель Гусь-Хрустального сбил на машине человека и удрал после этого в лес
Про Суздаль выпустили путеводитель с иллюстрациями юных художников