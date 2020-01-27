Во Владимире рассмотрят дело о подмене новорожденных

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:14:27+03:00

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Две пятидесятивосьмилетние женщины подали иск в суд, требуя от департамента здравоохранения и Меленковской райбольницы компенсации за то, что много лет назад при рождении их перепутали. Они родились в ФАПе поселка Южный Меленковского района, а генетический анализ, который обе женщины сделали в июне прошлого года, подтвердил их предположения о подмене. Жительницы, воспитанные в чужих семьях, лишенные возможности общаться с биологическими родителями, испытывающие неприязнь со стороны окружающих, посчитали, что испытанные ими страдания отразились на всей их жизни. Моральный вред каждая из пенсионерок оценила в пятнадцать миллионов рублей. Рассматривать дело начнут в середине февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU