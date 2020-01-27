Владимирского педофила признали вменяемым и лишили свободы на 12,5 лет

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:10:32+03:00

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С 2015 по 2018 годы 58-летний владимирец приставал к девочкам, которые находились без присмотра родителей. По данным Следственного комитета по Владимирской области, потерпевшими признали троих детей от 7 до 11 лет. Им оказана помощь психолога.

Мужчине назначали экспертизу, которая показала: он вменяемый, но нуждающийся в лечении у врача психиатра в связи с выявленной формой педофилии.

Ленинский районный суд Владимира лишил осужденного свободы на 12,5 лет - их он проведет в исправительной колонии строгого режима. После срока владимирцу еще ограничат свободу на 1,5 года. Суд также обязал мужчину пройти принудительное лечение у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU