2020-01-27T13:49:33+03:00
Происшествия

Ковровчанин заказал магнитолу, а получил бумагу

Он сделал покупку через интернет
Ирина Мальцева
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В одной из групп популярной соцсети появилось объявление о продаже автомагнитолы. Тридцатишестилетний ковровчанин решил приобрести технику и, списавшись с незнакомым продавцом, перевел ему деньги – почти три с половиной тысячи рублей. Житель города оружейников получил долгожданную посылку на почте. Как и обещал продавец. Но вместо желанной магнитолы, внутри оказалась пачка бумаги и женские наручные часы. Разочарованный покупатель обратился в полицию, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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