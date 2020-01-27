Ковровчанин заказал магнитолу, а получил бумагу

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из групп популярной соцсети появилось объявление о продаже автомагнитолы. Тридцатишестилетний ковровчанин решил приобрести технику и, списавшись с незнакомым продавцом, перевел ему деньги – почти три с половиной тысячи рублей. Житель города оружейников получил долгожданную посылку на почте. Как и обещал продавец. Но вместо желанной магнитолы, внутри оказалась пачка бумаги и женские наручные часы. Разочарованный покупатель обратился в полицию, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU