2020-01-27T12:54:49+03:00
Общество

Во Владимире изменили конфигурацию избирательных участков

Правда, изменения внесены незначитальные
Вероника ПАНИНА
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24 января и.о. главы администрации Владимира Владимир Гарев подписал постановление в внесении изменений в схему образования избирательных участков в городе Владимире. Видимо, это далеко не последнее изменение, так как на сентябрьских выборах в городской совет народных депутатов ситуация будет очень существенно отличаться от прошлых лет - вместо 35 одномандатных округов будет 25. Так что "нарезка" избирательных участков должна тоже измениться. Но пока изменения внесены крайне незначительные.

1. В избирательном участке 360 (улица Верхняя Дуброва) исчез дом №34, зато добавился дом №47 (корпус 1) и дополнительные корпуса домов №50 и 52.

2. В избирательном участке 377 добавились улицы Большая Лучистая, Малая Лучистая, исчезли три дома на улице Славная.

3. В Энергетике в участок 380 добавилась улица Поисковая.

4. В участке 389 добавились несколько домов по улице Институтский микрорайон и те самые дома по улице Славная.

Есть еще несколько изменений, они касаются примерно 10 домов Владимира. Все изменения доведут до сведения избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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