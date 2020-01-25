В Гусь-Хрустальном хотят благоустроить набережную городского озера
Администрация города Гусь-Хрустальный намерена принять участие в федеральном проекте «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Власти представили на суд жителям рабочий конкурсный проект будущей территории.
Она превышает 128 тысяч квадратных метро и охватывает участок от спорткомплекса имени Паушкина до городского пляжа.
По проекту запланированы реставрация пирсов, организация зоны отдыха, создание детских игровых зон, разнообразных открытых площадок, аллей, установка стилизованных павильонов организация парковочных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU