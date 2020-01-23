2020-01-23T15:49:16+03:00
Происшествия

Владимирские военнослужащие продали прицелы со склада на 7,7 миллионов рублей

Их приговорили к пяти, четырем и трем годам колонии
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил троих военнослужащих к пяти, четырем и трем годам колонии за хищении комплектующих к огнестрельному оружию. Начальник отдела хранения ракетно-артиллерийского вооружения Сергей Гриценко, бывший командир отделения той же части сержант запаса Андрей Титкин, а также начальник батальона связи в/ч 23449 старший лейтенант Максим Вилинский в 2018 году украли со склада части 55443 11 телевизионных прицелов к огнестрельному оружию и выставили их одном из интернет-сервисов. Дело расследовало УФСБ по Владимирской области.

Продать военнослужащим удалось не все прицелы. Во время следствия было найдено около 3,8 миллионов рублей и три оставшихся прицела. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Владимирскому гарнизону сообщает, что причиненный ущерб составил 7,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцев приглашают на конкурс масленичных кукол
Владимирские школы нарушают правила хранения отработанных люминесцентных ламп
Разъяснения от АО «Газпром газораспределение Владимир» в связи со случаями введения в заблуждение потребителей газа
Владимирские военнослужащие продали прицелы со склада на 7,7 миллионов рублей
Москвич попросил жену и дочь дать взятку сотруднику владимирской колонии, а их в итоге тоже посадили
Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах
Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетил экс-президент Швейцарии
В Гороховце откроется выставка, посвященнная балерине Людмиле Семеновой
Во Владимире откроют новую театральную студию для подростков
Нетрезвый владимирец зарезал приятеля
В 2020 году во Владимирской области 300 молодых мам смогут поменять профессию
Во Владимирской области Роспотребнадзор требует закрыть 10 сайтов, торгующих снюсом
Застройщики хотят увеличить высоту будущего дома на улице Гороховой
Во Владимире наградили полицейского за спасение двух детей из огня