Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах
Областное управление Роспотребнадзора открыло горячую линию
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Открылась Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности.
До 4 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проведут тематическое консультирование по вопросам реализации молочной продукции, необходимости ее маркировки, требований к качеству и безопасности, срокам годности продукции.
В рамках горячей линии можно будет проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца.
Телефоны «Горячей линии»: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45
ИСТОЧНИК KP.RU