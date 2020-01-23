2020-01-23T14:36:08+03:00
Общество

Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах

Областное управление Роспотребнадзора открыло горячую линию
Алексей СУХОВ
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Открылась Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности.

До 4 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проведут тематическое консультирование по вопросам реализации молочной продукции, необходимости ее маркировки, требований к качеству и безопасности, срокам годности продукции.

В рамках горячей линии можно будет проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца.

Телефоны «Горячей линии»: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45

ИСТОЧНИК KP.RU

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