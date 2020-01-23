Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Открылась Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности.

До 4 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проведут тематическое консультирование по вопросам реализации молочной продукции, необходимости ее маркировки, требований к качеству и безопасности, срокам годности продукции.

В рамках горячей линии можно будет проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца.

Телефоны «Горячей линии»: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45

ИСТОЧНИК KP.RU