2020-01-23T14:27:08+03:00
Общество

Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетил экс-президент Швейцарии

Светлана Мельникова попросила его помочь найти сведения о судьбе последнего дореволюционного владимирского губернатора Владимира Крейтона
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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В рамках визита во Владимире господин Кушпен посетил Успенский собор и музейный центр «Палаты», где он встретился с генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланой Мельниковой. Она показала гостю и его спутникам две выставки – «Шедевры древнерусской иконописи» и «Сокровища донских степей».

Генеральный директор музея-заповедника попросила Паскаля Кушпена о помощи в поисках сведений о судьбе последнего дореволюционного владимирского губернатора Владимира Николаевича Крейтона. Необходимо узнать точное место его захоронения и, по возможности, найти его наследников. После русской революции Владимир Крейтон эмигрировал в Швейцарию и, по имеющимся данным, был похоронен в городе Локарно.

Напомним, что музей-заповедник продолжает собирать данные о владимирцах, которые в ходе Гражданской войны в России 1917 – 1923 годах эмигрировали заграницу. Результаты этой работы будут представлены в этом году на выставке, посвященной 100-летию Исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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