В Гороховце откроется выставка, посвященнная балерине Людмиле Семеновой
26 января в выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея откроется уникальная выставка «Образы балета», посвященная памяти балерины, театрального педагога, заслуженной артистки РСФСР Людмилы Семеновой, имя которой вошло в историю отечественного балета.
Удивительные экспонаты из личного архива предоставляет художник-флорист Елена Морозова (Нижний Новгород) и арт-директор проекта Галина Малова – ученицы Семёновой (Нижний Новгород).
На выставке можно будет увидеть балетную пачку и некоторые предметы, принадлежавшие Семеновой, а также авторскую куклу «Балерина», коллекцию декорированных пуантов, коллажи и фотоработы. Флористические композиции посвящены образам, которые создавала на балетной сцене Горьковского оперного театра Семенова.
Так же на выставке можно изучить образы, которые Людмила Семенова так изящно воплощала на сцене: Аврора в «Спящей красавице», Китри в «Дон Кихоте», Одетта и Одиллия в «Лебедином озере». Горьковскому балету Семенова отдала почти сорок лет.
Выставка продлится до 16 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU