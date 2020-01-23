В Гороховце откроется выставка, посвященнная балерине Людмиле Семеновой

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:13:11+03:00

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26 января в выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея откроется уникальная выставка «Образы балета», посвященная памяти балерины, театрального педагога, заслуженной артистки РСФСР Людмилы Семеновой, имя которой вошло в историю отечественного балета.

Удивительные экспонаты из личного архива предоставляет художник-флорист Елена Морозова (Нижний Новгород) и арт-директор проекта Галина Малова – ученицы Семёновой (Нижний Новгород).

На выставке можно будет увидеть балетную пачку и некоторые предметы, принадлежавшие Семеновой, а также авторскую куклу «Балерина», коллекцию декорированных пуантов, коллажи и фотоработы. Флористические композиции посвящены образам, которые создавала на балетной сцене Горьковского оперного театра Семенова.

Так же на выставке можно изучить образы, которые Людмила Семенова так изящно воплощала на сцене: Аврора в «Спящей красавице», Китри в «Дон Кихоте», Одетта и Одиллия в «Лебедином озере». Горьковскому балету Семенова отдала почти сорок лет.

Выставка продлится до 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU