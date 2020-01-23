Во Владимире откроют новую театральную студию для подростков

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:05:41+03:00

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27 января во Владимире откроется новая театральная студия для подростков. Это проект Театра социальной драматургии «Шлягер», направленный прежде всего на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Помещение в доме на улице Тракторная 1 «а» оборудовано под зрительный зал. Спектакли под руководством опытных педагогов там будут ставить сами ребята, пробуя себя в качестве актёров, певцов, звукорежиссёров и костюмеров.

Цель проекта – увести детей с улицы, предотвратить правонарушения, которые могут совершить подростки, показать им новые способы самореализации. По данным полиции, сейчас во Владимире на учёте состоит более 300 несовершеннолетних.

На открытии новой творческой площадки гости увидят премьеру спектакля «Зависимость – это такое место».

Премьера состоится 27 января в 15 часов (ул. Тракторная, 1 «а»).

ИСТОЧНИК KP.RU