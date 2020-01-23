2020-01-23T13:52:24+03:00
Происшествия

Нетрезвый владимирец зарезал приятеля

Его лишили свободы на 18 лет
Валерия ПРОНИНА
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Фрунзенский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении владимирца, которого обвинили в убийстве.

26 июня 2018 года житель Владимира познакомился с мужчиной, с которым позже выпил. В этот же день они поссорились, и тогда обвиняемый достал нож и ударил нового знакомого в жизненно важные органы. Потерпевший скончался.

В суде владимирец признал свою вину. По статье 105 УК РФ ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, но так как ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, то срок увеличили еще на 8 лет. После колонии особого режима ему ограничат свободу еще на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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