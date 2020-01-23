2020-01-23T11:55:01+03:00
Общество

Во Владимирской области Роспотребнадзор требует закрыть 10 сайтов, торгующих снюсом

Некурительная смесь запрещена на территории региона
Валерия ПРОНИНА
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает проверку на предприятиях торговли и общественного питания, где возможна продажа никотинсодержащих смесей. По данным на 20 января 2020 года специалисты проверили 1196 объектов: если находили некурительную смесь - сразу снимали с реализации. Предпринимателей же привлекали к административной ответственности.

Кроме того, в суд направлены исковые заявления о закрытии 10 сайтов, которые занимаются распространением снюса.

Напомним, что еще 25 декабря 2019 года Законодательное Собрание Владимирской области запретило продажу снюса на территории региона. В этот же день закон подписал губернатор Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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