Застройщики хотят увеличить высоту будущего дома на улице Гороховой
Публичные слушания пройдут 3 февраля
Изменить размер текста:
Администрация города Владимира назначила публичные слушания по вопросу увеличения высоты будущего дома на улице Гороховой (дом № 17). Согласно ПЗЗ, на этом участке можно построить дом не выше 4 этажей. Застройщики просят жителей позволить построить пятиэтажку, высотой в 15 метров (высота стандартной пятиэтажной «хрущевки»).
Публичные слушания пройдут 3 февраля в 16.00 в помещении администрации Октябрьского района (улица Большая Московская, д.44, кабинет 21).
.
ИСТОЧНИК KP.RU