2020-01-23T11:19:59+03:00
Общество

Застройщики хотят увеличить высоту будущего дома на улице Гороховой

Публичные слушания пройдут 3 февраля
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация города Владимира назначила публичные слушания по вопросу увеличения высоты будущего дома на улице Гороховой (дом № 17). Согласно ПЗЗ, на этом участке можно построить дом не выше 4 этажей. Застройщики просят жителей позволить построить пятиэтажку, высотой в 15 метров (высота стандартной пятиэтажной «хрущевки»).

Публичные слушания пройдут 3 февраля в 16.00 в помещении администрации Октябрьского района (улица Большая Московская, д.44, кабинет 21).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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