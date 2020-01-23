Во Владимире наградили полицейского за спасение двух детей из огня

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:57:55+03:00

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Как сообщила пресс-служба областного УМВД, во Владимире наградили сразу нескольких полицейских за спасение людей.

Так, медаль МВД России "За смелость во имя спасения" досталась участковому из Вязниковского района Алексею Клочанюку, который зимой прошлого года вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры. Тот, возвращаясь домой, увидел зарево и густой дым над одним из частных домов. Полицейский через стекло увидел, что внутри находится мать с двумя детьми. Через окно он помог им выбраться, так как главный вход уже был охвачен огнем. Женщина сообщила, что в одной из комнат остался ее муж. Сотрудник полиции вернулся и вывел мужчину на улицу. Едва они покинули дом, раздался взрыв газового баллона.

Также наградили медалями сотрудников ППС из Коврова Дмитрия Ермилова, Романа Киселева, Владислава Плоцидыма и сотрудника УгРо Максима Петрякова. Все они в июне 2019 года помогали эвакуировать жителей многоэтажки, где произошел хлопок бытового газа. Были эвакуированы более 80 жильцов. Впоследствии в больницу госпитализировали более 10 человек, в числе которых были и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU