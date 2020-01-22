Гороховчане обокрали храм, который сами же восстанавливали

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:47:23+03:00

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Двое гороховчан 49 и 48 лет занимались восстановлением местного храма. Дело было в октябре 2019. Во время реставрационных работ, мужчины нашли в святой обители 120-килограммовый рулон листовой меди. Он предназначался для покрытия крыши. Работники решили его украсть. Погрузили на тачку и вывезли на дачу одного из обвиняемых, которая находилась недалеко от храма. Однако сдать медь в пункт приема металла не успели. На следующее утро их задержала полиция. Сумма ущерба составила около 75 тысяч рублей. Мужчины свою вину признали. Теперь им грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU