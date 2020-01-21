Муромские предприниматели торговали некачественной пиротехникой
Отсутствовали сертификаты о соответствии
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Местные предприниматели Киселев и Шубин продавали в общественных местах пиротехнику без сертификатов о соответствии. И торговал некачественными хлопушками и фейерверками человек, не прошедший обучение по технике пожарной безопасности. Кроме того, в секции сотрудники прокуратуры недосчитались огнетушителей. Их было меньше, чем положено. Местных бизнесменов привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU