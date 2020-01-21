Муромлянка на улице пырнула ножом женщину, чтобы отобрать 600 рублей
Ранее судимая местная жительница нанесла потерпевшей три ножевых ранения
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ЧП случилось в Муроме, на улице Коммунальной, вечером 17 января. В полицию поступило сообщение, что на 49-летнюю местную жительницу напала неизвестная, которая нанесла несколько ножевых ранений, забрала 600 рублей и скрылась.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, оперативники задержали злоумышленницу «по горячим следам». Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Потом выяснилось,что напавшая имеет судимость. Теперь ей грозит очередной реальный срок за разбой.
ИСТОЧНИК KP.RU