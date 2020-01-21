Муромлянка на улице пырнула ножом женщину, чтобы отобрать 600 рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:09:15+03:00

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ЧП случилось в Муроме, на улице Коммунальной, вечером 17 января. В полицию поступило сообщение, что на 49-летнюю местную жительницу напала неизвестная, которая нанесла несколько ножевых ранений, забрала 600 рублей и скрылась.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, оперативники задержали злоумышленницу «по горячим следам». Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Потом выяснилось,что напавшая имеет судимость. Теперь ей грозит очередной реальный срок за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU