На рекультивацию свалки в Оргтруде Владимиру выделено более 58 миллионов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:39:13+03:00

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21 января на заседании комитета по жизнеобеспечению владимирского горсовета начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров сообщил, что на рекультивацию свалки в Оргтруде городу выделено более 58 миллионов рублей. Сделано это в рамках муниципальной программы "Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир". Еще в 2015 году был разработан проект ее рекультивации. И в этом году деньги, наконец, поступят из федерального и областного бюджетов.

Вообще основное внимание программы будет уделено как раз свалкам. В первую очередь несанкционированным. В 2019 году на территории Владимира и прилегающих территорий выявили и ликвидировали 63 несанкционированных свалки. Было вывезено свыше 5700 кубометров мусора.

Также в 2020 году планируется проверить качество воды поверхностных водных объектов (100 тысяч рублей), посадить в городе новые деревья и кустарники (1 миллион рублей), проверить уровень загрязнения почв на территории города (100 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU