В Селивановском лесничестве ищут «черных» лесорубов

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:23:12+03:00

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Нарушения обнаружила Муромская городская прокуратура во время проверки. Как оказалось, в Селивановском лесничестве около деревни Ковардицы Муромского района незаконно вырубили десять сосен. Общий объем срубленной древесины составил 10,56 кубических метров, а ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 850 тысяч рублей. Сейчас по результатам прокурорских материалов полицией возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU