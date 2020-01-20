Директор владимирской фирмы не платил зарплату

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:09:26+03:00

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Директор ООО «Трансформерс Плант», занимающегося производством пластмассовых изделий, с декабря 2016 года по март 2018 года не платил шестнадцати работникам предприятия. Хотя фирма приносила доход, руководитель использовал деньги, предназначенные на зарплаты, для развития деятельности компании, поддерживая авторитет перед контрагентами. В результате шестнадцать человек не дополучили 1 миллион 600 тысяч рублей. В ходе следствия горожанам частично выплатили задолженность - 724 тысяч рублей. Оставшуюся часть долга владимирцам придется взыскивать в суде. Директор признан виновным в полной и частичной невыплате заработной платы, приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU