2020-01-19T18:21:12+03:00
Общество

Во Владимирской области проверят систему экстренного оповещения населения

Жителей просят прослушать речевое сообщение и никаких действий не предпринимать
Алена Смирнова
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Как сообщает региональное управление МЧС, 20 января с 11.00 до 11.30 во Владимирской области проведут техническую проверку готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В это время будет проведен перехват радиоканалов в сети проводного вещания, телевизионных каналов и каналов FM. Также проверочное речевое сообщение запустят по громкоговорителям.

Жителей региона просят прослушать сообщения и никаких действий не предпринимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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