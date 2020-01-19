Во Владимирской области проверят систему экстренного оповещения населения
Жителей просят прослушать речевое сообщение и никаких действий не предпринимать
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Как сообщает региональное управление МЧС, 20 января с 11.00 до 11.30 во Владимирской области проведут техническую проверку готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В это время будет проведен перехват радиоканалов в сети проводного вещания, телевизионных каналов и каналов FM. Также проверочное речевое сообщение запустят по громкоговорителям.
Жителей региона просят прослушать сообщения и никаких действий не предпринимать.
ИСТОЧНИК KP.RU