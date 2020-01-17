Раздельного сбора мусора во Владимире не будет еще полгода

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:34:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Теме организации раздельного сбора мусора во Владимирской области было посвящено совещание 16 января, которое провёл губернатор Владимир Сипягин.

Вообще планировалось, что оно будет запущено уже с 1 января текущего года. Однако на совещании врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ Александр Байер сказал, что пока этого не будет.

- Региональными операторами, осуществляющими свою деятельность во Владимирской области, к концу второго квартала будут составлены "дорожные карты" исполнения мероприятий по внедрению раздельного сбора ТКО, и уже во втором полугодии мы запустим в регионе этот процесс, – сказал он.

Сортировка мусора в нашей стране пока носит для населения добровольный характер. При этом еще в прошлом году во Владимире ряд фирм работали по внедрению его в областном центре. Даже удачно. Так УНР-17 на своих площадках имел контейнеры для разных видов мусора. Теперь же, по сути, он вновь упразднен, на что сетовал на недавней пресс-конференции сити-менеджер Владимира Андрей Шохин.

ИСТОЧНИК KP.RU