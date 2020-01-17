Раздельного сбора мусора во Владимире не будет еще полгода
Теме организации раздельного сбора мусора во Владимирской области было посвящено совещание 16 января, которое провёл губернатор Владимир Сипягин.
Вообще планировалось, что оно будет запущено уже с 1 января текущего года. Однако на совещании врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ Александр Байер сказал, что пока этого не будет.
- Региональными операторами, осуществляющими свою деятельность во Владимирской области, к концу второго квартала будут составлены "дорожные карты" исполнения мероприятий по внедрению раздельного сбора ТКО, и уже во втором полугодии мы запустим в регионе этот процесс, – сказал он.
Сортировка мусора в нашей стране пока носит для населения добровольный характер. При этом еще в прошлом году во Владимире ряд фирм работали по внедрению его в областном центре. Даже удачно. Так УНР-17 на своих площадках имел контейнеры для разных видов мусора. Теперь же, по сути, он вновь упразднен, на что сетовал на недавней пресс-конференции сити-менеджер Владимира Андрей Шохин.
ИСТОЧНИК KP.RU