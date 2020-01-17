В Суздале 50-летний мужчина вез марихуану на велосипеде

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:58:22+03:00

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В начале января текущего года на улице Суздаля полицейские заметили подозрительного мужчину на велосипеде. В ходе досмотра у него нашли марихуану, масса которой составила больше 100 граммов. По данным УМВД по Владимирской области, 50-летний безработный мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

13 января было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Мужчину могут лишить свободы как на три года, так и на 10 лет - это уже решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU