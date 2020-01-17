Москвич попытался обмануть продавца в Коврове

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:04:18+03:00

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Сорокачетырехлетний мужчина явился в Ковровский торговый центр после январских праздников, выбрал приглянувшуюся мелочевку и купил ее. Но показав продавцу пятитысячную купюру, он ловко спрятал ее в карман и потребовал сдачу – 4800 рублей. Получив деньги, он сбежал, а обманутый продавец обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленником оказался безработный сорокачетырехлетний житель Московской области. Как оказалось, раньше он уже сидел за аналогичные преступления. Сейчас мужчина признался и обещал возместить ущерб, но это ему не поможет избежать суда, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU