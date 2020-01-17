Жителю Свердловской области дали 18 лет за убийство владимирского парня

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:22:36+03:00

Бывший заключенный путешествовал по стране и, когда был во Владимире, зарезал 26-летнего собутыльника

Изменить размер текста: A A

Во Владимире вынесли приговор 29-летнему жителю Свердловской области. Его признали виновным в убийстве 26-летнего владимирца.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, который и занимался этим делом, в конце июня 2018 года бродяжничавший автостопом бывший заключенный из Екатеринбурга прибыл во Владимир. На время он разместился в кустарнике возле жилого дома по улице Добросельской. Здесь познакомился с 26-летним владимирцем, вместе они стали бродяжничать по Доброму и вместе пить. Когда закончились деньги, сибиряк продал свой мобильный телефон, предварительно вынув сим-карту.

Как-то возле трассы М-7 мужчины приняли решение отправиться автостопом до Екатеринбурга. В этот момент сибиряк разоткровенничался, поделился своей судьбой, вот только владимирец не оценил рассказы друга и высказался неприятно о матери бывшего заключенного. Сибиряк был пьян и думать долго не стал - набросился на событыльника и порезал его ножом, а затем оттащил потерпевшего в кустарник, где и добил. Его тело обнаружили случайные прохожие и сообщили в полицию.

Убийцу удалось обнаружить по сим-карте, которую тот выронил на месте убийства. Зимой 2019 года сотрудники Следственного комитета и полиции выехали в Екатеринбург, где смогли задержать обвиняемого. Учитывая прошлое обвиняемого, суд дал мужчине 18 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU