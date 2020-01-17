Детские рисунки из Владимирской области побывали на орбите Земли

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:34:29+03:00

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16 января ребята из Владимирской области, ставшие призёрами конкурса детского рисунка и воспитанники кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского поучаствовали в видеомосте с космонавтами Международной космической станции Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой.

Там же космонавты показали рисунки, в том числе сделанные в рамках межрегионального конкурса детского рисунка "Славные страницы истории Российского Отечества" и владимирскими юными художниками. В конкурсе принимали участие более 1000 юных художников в возрасте от 4 до 11 лет из Владимирской, Московской и Тамбовской областей, Москвы и Приморского края. Тем отраднее победа ребят из 33 региона. Одной из 10 тем конкурса было "75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Владимирские школьники во время видеомоста расспросили космонавтов о том, есть ли на МКС Интернет и как космонавты связываются с родственниками, насколько вреден космический мусор и видно ли из космоса Северное сияние. Александр Скворцов и Олег Скрипочка рассказали ребятам о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, о научных исследованиях, которые проводит экипаж Международной космической станции.

ИСТОЧНИК KP.RU