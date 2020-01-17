Владелец земельного участка во Владимирской области заплатит крупный штраф за крапиву
Земля предназначается под сельскохозяйственные угодья
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Частная фирма «ВладРегионРесурс» выплатит штраф в 200 тысяч рублей за заросший крапивой и сурепкой земельный участок в Александровском районе. Его проверили сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области.
Участок в 7,5 гектаров, о котором идет речь, предназначался под сельскохозяйственные нужны. Получившая его фирма обязана следить за его состоянием. Однако, по данным ведомства, вся площадь поросла крапивой и сурепкой, а кое-где выросли березы и кусты.
Помимо выплаты штрафа, фирма обязана привести участок в порядок в течение года.
ИСТОЧНИК KP.RU