Владелец земельного участка во Владимирской области заплатит крупный штраф за крапиву

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:18:02+03:00

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Частная фирма «ВладРегионРесурс» выплатит штраф в 200 тысяч рублей за заросший крапивой и сурепкой земельный участок в Александровском районе. Его проверили сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Участок в 7,5 гектаров, о котором идет речь, предназначался под сельскохозяйственные нужны. Получившая его фирма обязана следить за его состоянием. Однако, по данным ведомства, вся площадь поросла крапивой и сурепкой, а кое-где выросли березы и кусты.

Помимо выплаты штрафа, фирма обязана привести участок в порядок в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU