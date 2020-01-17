Приобрести ГУП «Тепличный» захотели уже четыре инвестора

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:39:32+03:00

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16 января врио первого вице-губернатора Владимирской области Максим Брусенцов провел уже четвертую встречу с потенциальным инвестором ГУП «Тепличного». Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что имена потенциальных покупателей не разглашаются.

В первой половине 2020 года ГУП «Тепличный» будет преобразован в непубличное акционерное общество. В планах — модернизация производства. «Площади под зимние теплицы должны вырасти с 21 гектара до 43 гектаров с увеличением валового сбора овощей с 8 тысяч тонн до 40 тысяч тонн. При этом на предприятии станет выше производительность труда», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

С 2016 по 2018 года ГУП несло убытки в размере 30 млн рублей в год. Благодаря совместным действиям областной администрации и руководства комбината произведена оптимизация производства, внедрены новые культуры, в связи с чем планируемая прибыль составит 45 миллионов рублей. На сегодняшний день предприятие стабильно работает, не имеет задолженности перед поставщиками. По итогам года комбинат выполнил все производственные планы. На нём работает 450 человек, задержек по заработной плате не имеется, кредиторской задолженности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU