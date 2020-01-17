2020-01-17T13:19:57+03:00
Экономика

Новлянский крахмало-паточный завод продадут американцам в начале марта

Сейчас завод не работает
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация Владимирской области сообщила о возможности завершения сделки по продаже ООО КПЗ «Новлянский» американским инвесторам в конце февраля-начале марта. Компания Archer Daniels Мidland Company получит 50% акций завода. Об этом стало известно в ходе совещания в участием врио первого вице-губератора Владимирской области Максима Брусенцова, генерального директора владеющего заводом АО «Астон» Владимира Очатова, гендиректора ООО КПЗ «Новлянский» Романа Сетина и директора департамента сельского хозяйства Константина Демидова.

На встрече обсуждались итоги реконструкции цеха сушки кормов и возможности возобновления производства. Сейчас завод не работает из-за сложной экономической обстановки. Несмотря на это, по информации администрации Владимирской области, предприятие продолжает обеспечивать поселок Новлянку теплом — на его территории находится котельная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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