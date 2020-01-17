В эти выходные во Владимирской области проверят водителей

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:05:05+03:00

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Причины операции объясняются «пьяной» аварийностью. В наступившем году во Владимире уже погибли 10 человек, 42 человека получили травмы. Особо тревожными районами в регионе считаются: Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Собинский и Суздальский районы. Эти районы окажутся под особым контролем полиции.

ГИБДД не советует садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также просит граждан сообщать о пьяных водителях в дежурную группу Госавтоинспекции: по телефону 54-16-65

ИСТОЧНИК KP.RU