В эти выходные во Владимирской области проверят водителей
18 и 19 января Госавтоинспекция проведет сплошные проверки нетрезвых водителей
Изменить размер текста:
Причины операции объясняются «пьяной» аварийностью. В наступившем году во Владимире уже погибли 10 человек, 42 человека получили травмы. Особо тревожными районами в регионе считаются: Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Собинский и Суздальский районы. Эти районы окажутся под особым контролем полиции.
ГИБДД не советует садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также просит граждан сообщать о пьяных водителях в дежурную группу Госавтоинспекции: по телефону 54-16-65
ИСТОЧНИК KP.RU