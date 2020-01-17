Экспорт колбасы и пельменей из Владимирской области вырос в 10 раз за год

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:33:34+03:00

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В 2019 году во Владимирской области резко вырос объем экспорта мясных продуктов за границу. По данным регионального управления Россельхознадзора, в прошлом году из Владимирской области было вывезено 1,9 тонны пельменей и колбасы, в то время, как в 2018 — всего 197 килограммов мясной продукции. Ведомство сообщает, что главными экспортерами стали ООО «Трейд-Сервис», ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат», ООО «Владимирский стандарт» и ЗАО «Стародворские колбасы». Отметим, что в основном мясная продукция из Владимирской области продается в Абхазии и Грузии.

Также, по данным Россельхознадзора по региону, увеличился и экспорт лекарственных средств. Увеличились и объемы поставок кормов для животных, племенных животных. В частности, на экспорт из Владимирской области пошли 193 спортивных лошадей и племенных коров. За границу их продает ИП Фомина Ю.В.

ИСТОЧНИК KP.RU