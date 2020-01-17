Во Владимирской области изучат работу 648 домашних хозяйств

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:04:55+03:00

Владимирстат проверит их доходность, добавив в итоге эти данные в статистику, посвященную качеству жизни населения

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В начале 2020 года Владимирстат собирается провести наблюдение за домашними хозяйствами региона. Старт исследованию будет дан 18 января, а продлится оно до 8 февраля.

Будет изучена деятельность 648 домашних хозяйств 33 региона. Георграфия обширна: Владимир, Александров, Киржач, Покров, Кольчугино, Юрьев-Польский, Лакинск, Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный, Меленки, Муром, Вязники, а также 8 сельских населенных пунктов. Опрос проведут 27 интервьюеров. Спутать их ни с кем не получится. Интервьюеры будут оснащены портфелями синего цвета с надписью "Росстат", в которых будут находиться вопросники, письменные принадлежности, справочные материалы с логотипом Росстата. Позвонив в дверь, сотрудник Владимирстата в обязательном порядке представится и предъявит специальное удостоверение, а также паспорт. По завершении опроса опрашиваемым подарят ручку и записную книжку в фирменном стиле Росстата.

Спрашивать будут о денежных доходах домохозяйств, условиях получения и размерах доходов от работы по найму, видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, наличии доходов от собственности и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU