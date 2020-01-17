Владыка Тихон посетил исправительную колонию №5 во Владимире

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:52:45+03:00

Изменить размер текста: A A

16 января в исправительной колонии №5 города Владимира митрополит Тихон посетил храм пророка Илии. Там же он провел беседу с православной общиной колонии. Осужденных волновали житейские проблемы, а также вопросы о семье и отношения между людьми. Кроме того, Владыка рассказал о своем жизненном пути, ответил и на вопросы о вере и нравственности.

Владимирская епархия за каждым исправительным учреждением закрепила духовника. Появление храмов на территориях колоний и работы в ней духовников помогут осужденным понять себя, в дальнейшем социализироваться и стать полноценными гражданами общества. Кроме того, священнослужители отмечают улучшение дисциплины в колониях. Оно связано с развитием нравственного воспитания.

Епархия также входит и в попечительский совет, снабжая колонии продуктами питания, одеждой и духовной литературой. В дальнейшем Митрополит Тихон посетит и другие исправительные учреждения Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU