Судебные приставы Владимирской области выдворили 354 мигранта
За 2019 год сотрудниками специализированного отдела оперативного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области препровождены до пункта пропуска через Государственную границу РФ 354 иностранных граждан. Все мигранты жили в регионе нелегально.
- Теперь им запрещен въезд в Россию на пять лет. За попытку вернуться в страну нарушителям грозит уголовная ответственность,- сообщили в УФССП по Владимирской области.
В центре временного содержания в настоящий момент ожидают выдворения еще 63 иностранных гражданина, в отношении которых судебные решения о выдворении не вступили в законную силу, либо отсутствуют документы, удостоверяющие личность выдворяемых.
ИСТОЧНИК KP.RU