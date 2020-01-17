2020-01-17T09:19:19+03:00
Общество

Судебные приставы Владимирской области выдворили 354 мигранта

Все они жили в регионе нелегально
Алексей СУХОВ
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За 2019 год сотрудниками специализированного отдела оперативного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области препровождены до пункта пропуска через Государственную границу РФ 354 иностранных граждан. Все мигранты жили в регионе нелегально.

- Теперь им запрещен въезд в Россию на пять лет. За попытку вернуться в страну нарушителям грозит уголовная ответственность,- сообщили в УФССП по Владимирской области.

В центре временного содержания в настоящий момент ожидают выдворения еще 63 иностранных гражданина, в отношении которых судебные решения о выдворении не вступили в законную силу, либо отсутствуют документы, удостоверяющие личность выдворяемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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