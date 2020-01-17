Владимир борется за звание самого узнаваемого города страны

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:10:36+03:00

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На сайте всероссийского проекта "Город России. Национальный выбор" идет голосование за самый узнаваемый город страны.

Уникальный по своей масштабности проект не только ставит в пример лучшие российские города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж.

В конкурсе принимают участие 83 города. Для исключения влияния на результаты выбора технологий автоматической накрутки, проголосовать с одного ip-адреса можно не более одного раза в сутки.

На 17 9 часов утра 17 января город Владимир занимает вторую строчку, за него проголосовало 9135 человек. Лидером голосования сейчас является Смоленск (9941 голос). На третьем месте Севастополь (8412 голосов).

Также в десятку самых популярных городов вошли: Барнаул, Нальчик, Омск, Курск, Хабаровск, Владивосток, Вологда.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU