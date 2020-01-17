Владимир борется за звание самого узнаваемого города страны
На сайте всероссийского проекта "Город России. Национальный выбор" идет голосование за самый узнаваемый город страны.
Уникальный по своей масштабности проект не только ставит в пример лучшие российские города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж.
В конкурсе принимают участие 83 города. Для исключения влияния на результаты выбора технологий автоматической накрутки, проголосовать с одного ip-адреса можно не более одного раза в сутки.
На 17 9 часов утра 17 января город Владимир занимает вторую строчку, за него проголосовало 9135 человек. Лидером голосования сейчас является Смоленск (9941 голос). На третьем месте Севастополь (8412 голосов).
Также в десятку самых популярных городов вошли: Барнаул, Нальчик, Омск, Курск, Хабаровск, Владивосток, Вологда.
Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU