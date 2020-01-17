2020-01-17T08:59:30+03:00
Общество

Во взрослой поликлинике Петушинской районной больницы открылась «бережливая регистратура»

Взрослая поликлиника районной больницы рассчитана на 400 посещений в смену
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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На капитальный ремонт поликлиники в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» из областного бюджета было выделено более 7 млн рублей.

В регистратуре оборудованы удобные места ожидания, устранены барьеры между пациентами и медицинскими регистраторами, в холле появились стильные интерьеры и навигационные таблички, открыт современный call-центр.

Внедрена система электронной очереди, разделены потоки здоровых и больных пациентов, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Взрослая поликлиника районной больницы рассчитана на 400 посещений в смену. Здесь организован прием по 22 специальностям. Прием ведут 21 врач и 37 медицинских работников среднего звена.

Как сообщил главный врач Петушинской районной больницы Евгений Тяпкин, в 2020 году будет отремонтирована детская поликлиника, где также предусмотрено внедрение принципов бережливого производства и создание комфортных условий для пациентов и медицинского персонала. На эти цели из областного бюджета выделено 8 млн рублей.

– До 2024 года планируется полностью отремонтировать 4-этажный корпус детской и взрослой поликлиники и благоустроить прилегающую территорию, – подчеркнул Евгений Тяпкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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