Во Владимирской области в 2020 году на ЭКО направят 900 женщин

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:52:17+03:00

В прошлом году после ЭКО на свет появилось 202 ребенка

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В 2019 году в родильных домах Владимирской области было принято 184 родов после процедуры ЭКО, в результате чего появилось на свет 202 ребенка.

Процедура экстракорпорального оплодотворения вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. ЭКО проводят в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иванова, а с 2015 года – и во владимирских клиниках. Сейчас большинство процедур ЭКО выполняется на территории Владимирской области.

С 2018 года в систему ОМС также вошла подсадка криоконсервированных эмбрионов при проведении процедуры ЭКО (криопротокол ЭКО). Криопротокол повышает эффективность экстракорпорального оплодотворения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм женщины, а также избавляет от проведения дополнительных пункций фолликулов из яичника.

В 2020 году запланировано направить на экстракорпоральное оплодотворение 900 женщин из Владимирской области, нуждающихся в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU